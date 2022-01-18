Россия испытала гиперзвуковую ракету в Арктике

Сообщается, что во время испытаний проводились и боевые пуски, и учебно-боевое патрулирование самолётами-носителями МиГ-31К Воздушно-космических сил (ВКС). В полётах проверялась работа авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, а именно при низких температурах.

В целом, пуски «Кинжалов» исполнялись на полигонах в различных климатических условиях. Известно также, что сейчас активно развивается аэродромная сеть, которая расширит географию применения комплекса.

«Известия» добавляют, что летом прошлого года два самолёта МиГ-31К были временно переброшены на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Таки они совершили учёбные полёты в восточной части Средиземного моря.