Наука и технологии
Сегодня 15:10
Россия испытала комплекс для подавления сигналов на расстоянии до 5 тысяч километров
В Арктике
Российские военные в Мурманской области испытали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», который способен подавлять сигналы на расстоянии до 5 тысяч километров.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот. Военные отдельного центра радиоэлектронной борьбы провели тактическое учение с комплексом. Они отработали его развёртывание для подавления коротковолновой связи в условиях Арктики. Перед этим военные провели 100-километровый марш.
Учение длилось 14 часов. Сообщается, что личный состав центра успешно справился со всеми поставленными задачами.
«Мурманск-БН» — это коротковолновый береговой комплекс РЭБ. В прошлом году в Норвегии сообщали, что рядом с границей с Россией фиксировали радиопомехи из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы, в том числе «Мурманск-БН».