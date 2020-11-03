Россия испытала комплекс для подавления сигналов на расстоянии до 5 тысяч километров

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Северный флот. Военные отдельного центра радиоэлектронной борьбы провели тактическое учение с комплексом. Они отработали его развёртывание для подавления коротковолновой связи в условиях Арктики. Перед этим военные провели 100-километровый марш.

Учение длилось 14 часов. Сообщается, что личный состав центра успешно справился со всеми поставленными задачами.

«Мурманск-БН» — это коротковолновый береговой комплекс РЭБ. В прошлом году в Норвегии сообщали, что рядом с границей с Россией фиксировали радиопомехи из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы, в том числе «Мурманск-БН».