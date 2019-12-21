Россия испытала новейший комплекс ПВО

Об этом сообщила пресс-служба разработчика «Тигра» — «Военно-промышленной компании». Испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области подтвердили возможность стрельбы «Гибкой» по воздушным целям на ходу на скоростях до 30 км/ч.

О том, что для Сухопутных войск разрабатывается мобильный комплекс «Гибка-С», Минобороны России сообщили в марте. Эта система построена на основе морского 3М-47 «Гибка» и использует ракеты от переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» или «Верба».

Считается, что «Тигры» с «Гибкой» повысят эффективность противовоздушной обороны мотострелковых и танковых подразделений. Впервые комплекс представили на военно-техническом форуме «Армия-2016».