Россия испытала новый авиационный двигатель вулканическим пеплом

Испытания подтвердили, что если самолёт пролетит через облако вулканического пепла, то с силовой установкой ничего не случится. Её характеристики практически не снижаются в такой агрессивной среде.

Ростех пояснил, что испытанный газогенератор состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления. На него воздействовали вулканическим пеплом. Час нахождения в этой среде почти никак не отразился на детали.

На основе испытаний специалисты разработали рекомендации по техническому обслуживанию и лётной эксплуатации самолетов с двигателями ПД-14 в случае попадания в облако вулканического пепла.

Отмечается, что ПД-14 — это первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России.