Россия испытала систему предупреждения о ракетном нападении

Его слова приводит ТАСС. Генеральный конструктор рассказал, что в конце декабря 2020 года успешно завершились испытания системы СПРН. Также испытывали отдельно командный пункт.

Теперь планируется построить радиолокационную станцию «Воронеж» в Крыму. Она будет наблюдать за происходящим в акватории Чёрного и Средиземного морей.

В ТАСС также сообщили, что за 2020 год средства СПРН зафиксировали более 90 пусков иностранных и российских баллистических ракет, а также ракет космического назначения.

Стоит напомнить, что российская система состоит из двух эшелонов — космического и наземного. Первый включает в себя четыре спутника «Тундра», а второй — сеть станций типа «Воронеж».