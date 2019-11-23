Россия изменит план развития Вооружённых сил

Коррективы могут быть внесены после подготовки концепции строительства и развития вооружённых формирований. Всю работу Совет безопасности проанализирует, а потом сформулирует предложения президенту по внесению изменений в военную доктрину. Если, конечно, они будут нужны.

В военной доктрине Российской Федерации описано направление развития Вооружённых сил и обстоятельства их применения. Документ также содержит правила использования ядерного оружия.

Последняя редакция военной доктрины была утверждена президентом в 2014 году. В качестве внешних угроз в ней названы наращивание силового потенциала НАТО, развёртывание систем стратегической противоракетной обороны США, а также «нарушение отдельными государствами международных договорённостей».