Россия изучит сбитый дрон ВСУ стоимостью 550 тыс евро

Россия изучит сбитый дрон ВСУ стоимостью 550 тыс евроНо уже многое известно
Сбитый украинский военный беспилотник чешского производства Primoco One является современным разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом. Он способен автономно выполнять разведывательные задачи и при обнаружении цели производить пуск ракет. Его изучение идет полным ходом, сообщил военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с Лентой.ру.
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По своим боевым возможностям он сопоставим с беспилотником Bayraktar, но имеет меньшие размеры, что делает его относительно дорогим (550 тысяч евро). Кроме того, он может поддерживать связь не напрямую, а через ретрансляционные станции, что увеличивает дальность его действия.
Российские военные сбили этот беспилотник с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Беспилотник упал в болотистую местность, что позволило избежать его серьезных повреждений и извлечь важные компоненты. Эти компоненты, скорее всего, будут проанализированы с целью получения информации для дальнейшего развития российских оборонных технологий. Кроме того, полученные технические данные помогут в будущем усовершенствовать системы радиоэлектронной борьбы с подобными БПЛА.