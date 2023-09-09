Россия изучит сбитый дрон ВСУ стоимостью 550 тыс евро

По своим боевым возможностям он сопоставим с беспилотником Bayraktar, но имеет меньшие размеры, что делает его относительно дорогим (550 тысяч евро). Кроме того, он может поддерживать связь не напрямую, а через ретрансляционные станции, что увеличивает дальность его действия.

Российские военные сбили этот беспилотник с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Беспилотник упал в болотистую местность, что позволило избежать его серьезных повреждений и извлечь важные компоненты. Эти компоненты, скорее всего, будут проанализированы с целью получения информации для дальнейшего развития российских оборонных технологий. Кроме того, полученные технические данные помогут в будущем усовершенствовать системы радиоэлектронной борьбы с подобными БПЛА.