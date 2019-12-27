Россия, Китай и Иран начали совместные военные учения

Учения пройдут с 27 по 30 декабря в Оманском заливе. Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии рассказал, что манёвры будут называться «Пояс морской безопасности». Их главная цель — отработка борьбы с террористами и пиратами. Глава МИД Ирана также сообщал, что учения не являются проявлением враждебности по отношению к какой-либо стране.

Тем не менее, США сообщили, что будут наблюдать за манёврами российских, китайских и иранских военных.

«Мы будем наблюдать за этим и продолжим работать с нашими партнёрами и союзниками над обеспечением свободы судоходства и свободного торгового потока на международных водных путях», — заявил представитель Министерства обороны США.