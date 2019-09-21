Россия, Китай и Иран отрепетируют совместные боевые действия

Ссылаются журналисты на заявление главы международного подразделения Генштаба Вооружённых сил Ирана. Сделал он его после того, как президент США одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток.

По словам представителя Генштаба, совместные учения пройдут на севере Индийского океана и в Оманском заливе. В персидском заливе таких мероприятий не планируется.

Отправить дополнительные силы на Ближний Восток США решили вскоре после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, власти США уверены в виновности Ирана. Тегеран, конечно, обвинения отрицает.