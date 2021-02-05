Россия купит ещё больше гиперзвукового оружия

ТАСС пишет, что этот вопрос обсуждался на проведённом Шойгу совещании на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове. Министр обороны заявил, что «вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооружённых сил находится на особом контроле у президента России».

Уже сейчас организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Объёмы были определены на основании расчётов Генерального штаба и Минпромторга.

Шойгу также отметил, что надо обсудить вопросы по источникам финансирования и состоянию производственных мощностей для выполнения задачи.

У России принят на опытное вооружение гиперзвуковой противокорабельный комплекс «Кинжал», испытывается гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», есть полк с ракетными комплексами с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард».