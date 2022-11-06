Россия модернизирует крупный завод в Ираке

Россия модернизирует крупный завод в ИракеОн станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади
Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией завода по производству стеклянных и керамических изделий в Ираке. Этой информацией поделился экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов в беседе с РИА Новости.
В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта
Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа приступит к предметному изучению производственной площадки, уточнил Лобов.
Ожидается, что после запуска этот завод станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади. Обеспечив, таким образом, более тысячи новых рабочих мест.