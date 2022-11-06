Наука и технологии
08:58, 06 ноября 2022
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Россия модернизирует крупный завод в Ираке

Он станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади

Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией завода по производству стеклянных и керамических изделий в Ираке. Этой информацией поделился экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов в беседе с РИА Новости.

Россия модернизирует крупный завод в Ираке

В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта

Илья Лобов
Экономический советник посольства России в Ираке

Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа приступит к предметному изучению производственной площадки, уточнил Лобов.

Ожидается, что после запуска этот завод станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади. Обеспечив, таким образом, более тысячи новых рабочих мест.

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