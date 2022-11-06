Россия модернизирует крупный завод в Ираке

В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта