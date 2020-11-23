Наука и технологии
Сегодня 18:45
Россия может оштрафовать Google за выдачу сайтов с порнографическим и суицидальным содержанием
Штраф — до 5 млн рублей
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google из-за того, что в поисковике нашли сайты с порнографическим, экстремистским и суицидальным содержанием. Американской компании грозит штраф от одного до пяти миллионов рублей.
В Роскомнадзоре пояснили, что Google не исполняет требования российского законодательства и не удаляет из поисковой выдачи сайты с информацией, запрещённой в России. По данным службы, американская компания не удаляет до 30% опасного контента. Роскомнадзор уточнил, что ранее находил в поисковой выдаче Google сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.
Суд будет рассматривать уже повторное совершение Google этого административного правонарушения.
ТАСС сообщает, что американский IT-гигант не представил возражений на составленный Роскомнадзором акт.