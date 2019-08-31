Россия может отказаться от ядерного разоружения из-за американского вооружения в космосе

Напомним, вчера Дональд Трамп заявил, что космос может стать следующей площадкой для военных действий. Российский дипломат считает, что если США начнёт претворять в жизнь космические планы, это приведёт к новой гонке вооружений. И тогда ядерное разоружение станет практически невозможным.

Кроме того, на днях состоялась церемония открытия космического командования Вооружённых сил США. Это подразделение будет играть ключевую роль в защите американских спутников от нападений, а также уничтожать ракеты, запускаемые в сторону Штатов.

Глава Роскосмоса также заявил, что космос становится милитаризованным пространством.