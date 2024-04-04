75-летие НАТО совпадает с крупнейшими со времен холодной войны военными учениями, в которых участвуют более 90 000 военнослужащих. Обеспокоенность численным превосходством и военным потенциалом НАТО может застать Россию скорректировать свою ядерную доктрину, пояснил Коротченко.

Он рассказал о потенциальном ответе России на агрессию НАТО, подчеркнув прерогативу страны нанести ядерный удар по силам вторжения и военным объектам стран-членов НАТО. Кроме того, Коротченко предупредил о повышенных рисках прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, особенно в случае вмешательства сил НАТО в ход СВО. Присутствие инфраструктуры и персонала НАТО на Украине усиливает напряженность, повышая вероятность военно-политического конфликта.