Россия может пересмотреть ядерную доктрину: эксперт

Опубликовано 04 апреля 2024, 18:45
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Россия может пересмотреть ядерную доктрину: экспертНа фоне расширения НАТО
По мере расширения влияния НАТО Россия может пересмотреть свою военную доктрину в части применения ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
75-летие НАТО совпадает с крупнейшими со времен холодной войны военными учениями, в которых участвуют более 90 000 военнослужащих. Обеспокоенность численным превосходством и военным потенциалом НАТО может застать Россию скорректировать свою ядерную доктрину, пояснил Коротченко.
Он рассказал о потенциальном ответе России на агрессию НАТО, подчеркнув прерогативу страны нанести ядерный удар по силам вторжения и военным объектам стран-членов НАТО. Кроме того, Коротченко предупредил о повышенных рисках прямой военной конфронтации между Россией и НАТО, особенно в случае вмешательства сил НАТО в ход СВО. Присутствие инфраструктуры и персонала НАТО на Украине усиливает напряженность, повышая вероятность военно-политического конфликта.