Россия может запустить первый модуль замены МКС уже в 2026 году

По словам Рогозина, дальнейшее обслуживание МКС будет стоить колоссальных средств, а из-за “срока годности” этой станции, продление времени ее работы может привести к рискам для экипажа.

“Сейчас если сильно поднапрячься, в 2026 году мы могли бы первый модуль вывести на орбиту”, - заявил Рогозин, обсуждая идею отечественной орбитальной станции. При этом, по его словам, временной разрыв между эксплуатацией МКС и запуском новой станции стал бы губителен, потому что за несколько лет можно утратить навыки в подготовке экипажей и проведения исследований.