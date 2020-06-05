Россия начала готовиться к экспорту танка на базе «Арматы»

«Работа по подготовке изделия к экспорту ведётся: специалисты решают, что может пойти за рубеж, а какие элементы будут ставиться только на танки для нужд военных», — говорит источник агентства.

Он также уточнил, что продажа танка за рубеж не начнётся до того, как не будут выполнены обязательства перед Минобороны России. Пока идёт экспорт танков Т-90 в различных модификациях.

Ещё один источник сообщил «Интерфаксу», что «Армата» уже получила экспортный паспорт.

Напомним, ранее глава Минпромторга рассказывал, что России поступили предварительные заявки от иностранных заказчиков на танки «Армата».