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Россия начала готовиться к экспорту танка на базе «Арматы»

Создаётся вариант на продажу
«Интерфакс», опираясь на собственные источники, сообщил, что Россия начала готовиться к экспорту танка на базе «Арматы». Уже ведётся работа по определению экспортного облика.

«Работа по подготовке изделия к экспорту ведётся: специалисты решают, что может пойти за рубеж, а какие элементы будут ставиться только на танки для нужд военных», — говорит источник агентства.

Он также уточнил, что продажа танка за рубеж не начнётся до того, как не будут выполнены обязательства перед Минобороны России. Пока идёт экспорт танков Т-90 в различных модификациях.

Ещё один источник сообщил «Интерфаксу», что «Армата» уже получила экспортный паспорт.

Напомним, ранее глава Минпромторга рассказывал, что России поступили предварительные заявки от иностранных заказчиков на танки «Армата».

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