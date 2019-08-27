Россия начала готовиться к высадке космонавтов на Луну

Роскосмос объявил тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну. Документы размещены на сайте госзакупок.

Стартовая стоимость контракта оценивается в 373,4 миллиона рублей.

В описании говорится: «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны».

Исполнитель должен проанализировать новые технологии для использования в системах жизнеобеспечения космонавтов в условиях лунной деятельности, предложить варианты использования робототехнических систем и способы взаимодействия космонавтов с ними, исследовать способы реабилитации космонавтов после полета на Луну, сформировать требования к космической технике, предложить варианты энергоснабжения лунной базы и способы использования на Луне 3D-печати.

Кроме того, победитель тендера должен будет сформулировать для России программу исследования и освоения Луны.