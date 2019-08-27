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Россия начала готовиться к высадке космонавтов на Луну

Требуется исследование на 373,4 миллиона рублей

Роскосмос объявил тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну. Документы размещены на сайте госзакупок.

Стартовая стоимость контракта оценивается в 373,4 миллиона рублей.

В описании говорится: «Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны».

Исполнитель должен проанализировать новые технологии для использования в системах жизнеобеспечения космонавтов в условиях лунной деятельности, предложить варианты использования робототехнических систем и способы взаимодействия космонавтов с ними, исследовать способы реабилитации космонавтов после полета на Луну, сформировать требования к космической технике, предложить варианты энергоснабжения лунной базы и способы использования на Луне 3D-печати.

Кроме того, победитель тендера должен будет сформулировать для России программу исследования и освоения Луны.

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