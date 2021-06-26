Россия начала испытания самой длинной подлодки в мире

Эту субмарину называют самой длинной в мире. Кроме того, она сможет нести беспилотную торпеду «Посейдон».

Как пишут СМИ, К-329 «Белгород» покинула Северодвинск, где строилась, вчера, 25 июня. По сути, для подлодки начались ходовые испытания. По их итогам будет принято решение о передаче субмарины Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что к сентябрю планируется завершить весь цикл испытаний подлодки. Он включает в себя и швартовные, и заводские, и государственные испытания.

Что касается длины подлодки, то согласно информации из открытых источников, она составляет 184 метра. Длиннее субмарины нет даже в американском флоте.

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