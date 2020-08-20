Наука и технологии
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Россия начала продавать автоматы АК-12 за рубеж
Но в какие именно страны, неизвестно
Российский концерн «Калашников» начал продавать автоматы АК-12 за рубеж. Компания уже выполнила обязательства по поставкам оружия в Минобороны России за 2020 год.
Теперь «Калашников» приступил к заказам на 2021-й год. Сообщается, что экспорт автоматов идёт в страны ближнего зарубежья, но в какие именно, неизвестно.
Журналисты напомнили, что АК-12 калибра 5,45 мм создали в рамках программы «Ратник». То есть автомат должен служить элементом комплекса оснащения российских военных. АК-12 приняли на вооружение в конце 2018 года. На базе автомата планируют выпускать также гражданское оружие.
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил журналистам, что АК-12 будет пользоваться высоким спросом, а продают его, скорее всего, Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Армении.