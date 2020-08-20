Россия начала продавать автоматы АК-12 за рубеж

Теперь «Калашников» приступил к заказам на 2021-й год. Сообщается, что экспорт автоматов идёт в страны ближнего зарубежья, но в какие именно, неизвестно.

Журналисты напомнили, что АК-12 калибра 5,45 мм создали в рамках программы «Ратник». То есть автомат должен служить элементом комплекса оснащения российских военных. АК-12 приняли на вооружение в конце 2018 года. На базе автомата планируют выпускать также гражданское оружие.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил журналистам, что АК-12 будет пользоваться высоким спросом, а продают его, скорее всего, Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Таджикистану, Армении.