Россия начала разработку новейшей боевой экипировки

Ростех занимается разработкой по заказу Министерства обороны России. Стоит отметить, что даже «Сотник» ещё не начали поставлять в армию. Сейчас предварительные испытания проходят лишь некоторые элементы третьего поколения.

О «Сотнике» известно, что бронезащиту для экипировки хотят сделать с применением полиэтиленового волокна. Это должно сделать экипировку легче. Также в составе «Сотника» есть активный экзоскелет.

Что касается экипировки четвёртого поколения, то её разрабатывают совместно с Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения и концерном «Калашников». В ближайшее время специалисты будут анализировать боевые экипировки других стран мира.

Считается, что в экипировку включат новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированные системы, аппаратуру связи.