ferra.ru

Россия начала разработку новейшей боевой экипировки

Ещё не успели внедрить третье поколение
Госкорпорация Ростех начала разработку новейшей боевой экипировки четвёртого поколения. Она должна будет заменить «Сотник» третьего поколения.

Ростех занимается разработкой по заказу Министерства обороны России. Стоит отметить, что даже «Сотник» ещё не начали поставлять в армию. Сейчас предварительные испытания проходят лишь некоторые элементы третьего поколения.

О «Сотнике» известно, что бронезащиту для экипировки хотят сделать с применением полиэтиленового волокна. Это должно сделать экипировку легче. Также в составе «Сотника» есть активный экзоскелет.

Что касается экипировки четвёртого поколения, то её разрабатывают совместно с Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения и концерном «Калашников». В ближайшее время специалисты будут анализировать боевые экипировки других стран мира.

Считается, что в экипировку включат новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированные системы, аппаратуру связи.