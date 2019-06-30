Россия начала собирать зенитные ракетные комплексы для отражения атак из космоса

Осталось дождаться завершения испытаний. С-500 имеет большую дальность, чем комплекс предыдущего поколения С-400, да и другие системы противовоздушной обороны: 480—600 километров. Также «Прометей» может образовывать информационную сеть с другими средствами противоракетной обороны и распределять цели в автоматическом режиме.

Перехватывать С-500 может баллистические цели всех типов. Ближайший зарубежный аналог системы — американский комплекс противоракетной обороны THAAD. Ранее министр обороны России говорил, что поставки «Прометея» в войска начнутся в 2020 году.