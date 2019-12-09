Россия начала создавать «купол» над Арктикой

Вице-адмирал сообщил, что в этом году на вооружение зенитного ракетного полка на Новой Земле поступили комплексы С-400. В ближайшие годы «Триумфами» должны оснастить все российские арктические дивизионы. Благодаря этому над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол. То есть эти территории будут защищены от любых средств воздушного нападения противника: от боевых самолётов, крылатых или баллистических ракет.

Командующий также отметил, что главная задача Северного флота в Арктике — обеспечение безопасности государства и пространства над Северным морским путём. Поэтому в будущем возможности противовоздушной обороны в этом районе будут только наращиваться.