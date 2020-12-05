Россия начала создавать оружие для борьбы с беспилотниками из-за Карабаха

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Разработка оружия, способного отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них средств противовоздушной обороны (ПВО), началась с ноября.

По словам источника, разработка комплекса началась потому, что Россия проанализировала опыт последних локальных конфликтов. Они показали, какую большую роль теперь играют ударные беспилотники. Уточняется, что это относится и к конфликту в Нагорном Карабахе. Сообщается, что российский комплекс будет создан в «кратчайшие сроки».