Наука и технологии
Сегодня в 16:34
Россия начала строить мощного боевого робота, равного танкам
Комплексы «Штурм»
СМИ сообщили, что «Уралвагонзавод» начал строить опытные образцы мощных боевых роботов «Штурм». Они будут равны танкам и боевым машинам поддержки танков (БМПТ).
Об этом журналисты узнали от источников в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Сообщается, что российские специалисты сейчас создают подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса, а также сами машины с разными боевыми модулями. Будет у «Штурма» и модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Отмечается, что все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3.
Также российские разработчики рассматривают варианты оснащения машин блоком реактивных огнемётов «Шмель» и другим снарядами. В итоге робот сможет эффективно выявлять и подавлять долговременные огневые точки.
Эксперты считают, что комплекс можно применять автономно для организации засад.