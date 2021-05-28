Россия начала строить мощного боевого робота, равного танкам

Об этом журналисты узнали от источников в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Сообщается, что российские специалисты сейчас создают подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса, а также сами машины с разными боевыми модулями. Будет у «Штурма» и модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Отмечается, что все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3.

Также российские разработчики рассматривают варианты оснащения машин блоком реактивных огнемётов «Шмель» и другим снарядами. В итоге робот сможет эффективно выявлять и подавлять долговременные огневые точки.

Эксперты считают, что комплекс можно применять автономно для организации засад.