Наука и технологии
Сегодня в 15:07
Россия начала строить собственный аналог МКС
Первый модуль
Глава Роскосмоса сообщил, что госкорпорация приступила к строительству первого модуля российской орбитальной станции — аналога Международной космической станции (МКС). На днях России объявила, что выйдет из международного проекта к 2025 году.
Рогозин написал, что модуль новой российской орбитальной станции должен быть готов к запуску на целевую орбиту в 2025 году. Журналисты также увидели на видео герметичный отсек научно-энергетического модуля (НЭМ). Модуль ранее планировалось использовать в составе МКС.
У России есть согласованный с партнёрами по МКС срок работы на станции. Это 2024 год. После этого Россия примет решение об участии, исходя из технического состояния станции и планов по запуску национальной орбитальной служебной станции нового поколения.
Отмечалось, что России может построить станцию и самостоятельно, но от помощи не откажется.