Россия начала строить собственный аналог МКС

Рогозин написал, что модуль новой российской орбитальной станции должен быть готов к запуску на целевую орбиту в 2025 году. Журналисты также увидели на видео герметичный отсек научно-энергетического модуля (НЭМ). Модуль ранее планировалось использовать в составе МКС.

У России есть согласованный с партнёрами по МКС срок работы на станции. Это 2024 год. После этого Россия примет решение об участии, исходя из технического состояния станции и планов по запуску национальной орбитальной служебной станции нового поколения.

Отмечалось, что России может построить станцию и самостоятельно, но от помощи не откажется.