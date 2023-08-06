Россия начала строительство крупнейшего солнечного телескопа в Евразии

18:32, 06 августа 2023
1 мин.
Россия начала строительство крупнейшего солнечного телескопа в ЕвразииКоторый должен помочь нам стать одним из лидеров в области солнечной астрономии
В России началось строительство крупнейшего в Евразии солнечного телескопа. Этот проект реализуется в рамках национальной программы «Космос». Аппарат расположат в Алтайском крае на территории специализированной обсерватории.
Основной задачей нового телескопа будет изучение Солнца. Благодаря уникальной оптической системе учёные смогут детально изучать различные процессы на нашей звезде, включая солнечные вспышки и другие явления, которые могут влиять на космическую погоду и состояние околоземного пространства.
Ожидается, что новый телескоп станет одним из лучших в мире по качеству получаемых изображений.
Это позволит России занять лидирующие позиции в области солнечной астрономии и сделать значительный вклад в мировую науку.