Россия начала строительство крупнейшего солнечного телескопа в Евразии

Основной задачей нового телескопа будет изучение Солнца. Благодаря уникальной оптической системе учёные смогут детально изучать различные процессы на нашей звезде, включая солнечные вспышки и другие явления, которые могут влиять на космическую погоду и состояние околоземного пространства.

Ожидается, что новый телескоп станет одним из лучших в мире по качеству получаемых изображений.

Это позволит России занять лидирующие позиции в области солнечной астрономии и сделать значительный вклад в мировую науку.