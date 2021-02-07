Россия начала вакцинировать страны Азии от коронавируса раньше Китая

Сообщается, что «Спутник V» уже поставляется в Казахстан и Туркменистан. Узбекистан же является единственной страной в этом регионе, которая сотрудничает с Пекином по части вакцинации.

Казахстан и вовсе стал первой страной в Центральной Азии, которая начала массовую вакцинацию «Спутником V». Отмечается, что одним из факторов, из-за которого в Казахстане выбрали российскую вакцину, стало недоверие населения страны к Китаю.

Узбекистан хоть и заказал уже 35 млн доз «Спутника V», всё равно проводит испытания китайской вакцины. Однако общественность в Узбекистане считает Россию лучшим партнёром, пишет Nikkei.