Наука и технологии
Сегодня в 16:04
Россия начала вакцинировать страны Азии от коронавируса раньше Китая
Центральной Азии
Издание Nikkei пишет, что российская вакцина «Спутник V», которую признали эффективной и безопасной, получила большую популярность в Центральной Азии. То есть Россия опередила Китай по вакцинации в этом регионе.
Сообщается, что «Спутник V» уже поставляется в Казахстан и Туркменистан. Узбекистан же является единственной страной в этом регионе, которая сотрудничает с Пекином по части вакцинации.
Казахстан и вовсе стал первой страной в Центральной Азии, которая начала массовую вакцинацию «Спутником V». Отмечается, что одним из факторов, из-за которого в Казахстане выбрали российскую вакцину, стало недоверие населения страны к Китаю.
Узбекистан хоть и заказал уже 35 млн доз «Спутника V», всё равно проводит испытания китайской вакцины. Однако общественность в Узбекистане считает Россию лучшим партнёром, пишет Nikkei.