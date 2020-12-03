Россия начала вооружать военных в Челябинской области «Терминаторами»

Это только первая партия машин. Издание «N + 1» напоминает, что летом 2017 года несколько «Терминаторов» участвовали в боевых испытаниях в Сирии. Эти БМПТ оснащены двумя пушками калибра 30 миллиметров, пулемётом ПКТМ калибра 7,62 миллиметра, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» с лазерной системой наведения и двумя гранатомётами АГС-17 «Пламя» калибра 30 миллиметров.

Сами «Терминаторы» созданы на основе танка Т-90А. Главная задача машин — поражать противотанковые средства противника и тем самым поддерживать собственные танки.

Сейчас 10 единиц БМПТ «Терминатор» из России есть в Казахстане.