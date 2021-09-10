Россия начнёт продавать ракету «убийцу бункеров» за рубеж

Что это будет за иностранный заказчик, неясно. Сейчас, как пишет «РИА Новости», проводятся финальные испытания ракет. Они имеют уникальные характеристики, так как способны пробивать защиту различных военных сооружений. Достаточно знать координаты таких объектов.

Ракеты же оснащены мощным многокомпонентным кумулятивным предзарядом в новой части для пробития бетонных перекрытий, цели или слоя земли, за которым скрыт объект. Масса основной боевой части ракеты равна 320 килограммам. Кроме того, у ракеты есть инерциальная система управления со спутниковой коррекцией.

Х-59МКМ представили на салоне МАКС-2021. Там была показана экспортная версия.