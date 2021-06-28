Россия начнёт продавать за рубежом «убийцу» турецкого беспилотника Bayraktar

Об этом пишет «РИА Новости». Сообщается, что это первая экспортная версия «Орион» с авиационными средствами поражения. Её прозвали «убийцей» турецкого беспилотника Bayraktar, так как по совокупности показателей «цена – качество – интеллектуализация борта» российский беспилотник будет лучше конкурента.

На мировом рынке «Орион-Э» будут продавать с универсальным комплексом вооружения. Первые поставки могут начаться в конце 2021 — начале 2022 года. Это случится после открытия компанией «Кронштадт» завода по производству беспилотников в Дубне.

В «Рособоронэкспорт» пока не прокомментировали эту информацию, но заявили, что «Орион» действительно обладает большим экспортным потенциалом.