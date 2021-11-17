Россия начнёт рекламировать «суверенный интернет»

Тендер на создание анимационного видео объявил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). По техническому заданию, ролик должен демонстрировать возможности «по защите целостности, обеспечению бесперебойной работы системных и социально важных ресурсов» в рунете, а также показывать защиту граждан и юридических лиц, вне зависимости от геополитической ситуации за пределами России.

В ГРЧЦ хотят чтобы ролик был либо «спокойным, добрым, светлым или содержал «экшен». Целевой аудиторией должны стать россияне. Видео должно быть выполнено в 4K. Заказчик должен выполнить задание до 20 декабря 2021 года.

Напомним, закон о «суверенном» рунете» предполагает, что в особых случаях российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления.