Россия начнёт выпускать беспилотные бомбардировщики для продажи за рубеж

Наука и технологии
Сегодня в 15:52
Россия начнёт выпускать беспилотные бомбардировщики для продажи за рубежДостаточно ли их в российской армии?
Источники сообщили, что российская группа компаний «Кронштадт» намерена выпускать в Дубне ежегодно десятки беспилотных бомбардировщиков. Их будут отправлять на экспорт.
Как пишет «РИА Новости», производство беспилотных ударных летательных аппаратов начнётся в 2022 году. Ранее СМИ уже писали, что Россия начала продвижение беспилотников «Орион» в ударном варианте на мировом рынке.
Сам завод в Дубне запустится в ноябре 2021 года. «На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах», — сообщил источник. Уточняется, что группа компаний «Кронштадт» уже поиск сотрудников на новую площадку.
Эксперты считают, что по соотношению «цена – качество – интеллектуализация борта» экспортные «Орион-Э» будут отличным предложением на международном рынке и составят конкуренцию турецким Bayraktar.