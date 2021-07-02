Россия начнёт выпускать беспилотные бомбардировщики для продажи за рубеж

Как пишет «РИА Новости», производство беспилотных ударных летательных аппаратов начнётся в 2022 году. Ранее СМИ уже писали, что Россия начала продвижение беспилотников «Орион» в ударном варианте на мировом рынке.

Сам завод в Дубне запустится в ноябре 2021 года. «На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах», — сообщил источник. Уточняется, что группа компаний «Кронштадт» уже поиск сотрудников на новую площадку.

Эксперты считают, что по соотношению «цена – качество – интеллектуализация борта» экспортные «Орион-Э» будут отличным предложением на международном рынке и составят конкуренцию турецким Bayraktar.