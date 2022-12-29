Россия начнёт выпускать больше истребителей Су-57

Россия начнёт выпускать больше истребителей Су-57Для этого сейчас модернизируют производство
Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина нарастит производство истребителей Су-57. Пресс-служба Минпромторга России привела слова главы «Ростеха» Сергея Чемезова о том, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) нарастит производство истребителей Су-57.
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Как отмечается, на предприятии модернизируют всю производственную цепочку и расширяют мощности, вводят в строй новое оборудование и привлекают дополнительный персонал. Кроме того, на КнААЗ создана современная поточная линия окончательной сборки.
«Сейчас на КнААЗ имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин», — сообщила пресс-служба Минпромторга слова главы «Ростеха».