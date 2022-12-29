Россия начнёт выпускать больше истребителей Су-57

Как отмечается, на предприятии модернизируют всю производственную цепочку и расширяют мощности, вводят в строй новое оборудование и привлекают дополнительный персонал. Кроме того, на КнААЗ создана современная поточная линия окончательной сборки.

«Сейчас на КнААЗ имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин», — сообщила пресс-служба Минпромторга слова главы «Ростеха».