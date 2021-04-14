Россия наказала Google за санкции к YouTube-авторам

Как пишет издание «Ведомости», суд признал блокировку YouTube-канала «Царьград» и расторжение с ним договора на монетизацию неправомерными.

Владелец российского телеканала находится под американскими санкциями. После того, как YouTube заблокировал канал в 2020 году, «Царьград» подал в суд на российскую дочернюю структуру Google — ООО «Гугл».

Если Google не исполнит решение российского суда, то с компании будет взиматься неустойка в размере 100 тысяч рублей в день.

Отмечается, что иск «Царьграда» к Google — это первое дело против мировой интернет-компаний, в котором российский суд признал свою компетенцию по разрешению спора с участием лица под санкциями.