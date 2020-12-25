Россия наконец вооружилась первым серийным истребителем Су-57

Как пишут СМИ, первый серийный Су-57 сегодня, 25 декабря, был замечен над Новосибирском — направлялся в сторону аэропорта Толмачёво.

Ранее глава Ростеха говорил, что ВКС передали опытную партию из десяти истребителей. По контракту, всего армия должна получить 76 самолётов. Первый серийный Су-57 должны были передать Минобороны ещё в конце 2019 года, но самолёт потерпел аварию во время испытаний.

Военный эксперт также заявил журналистам, что Су-57 — один из самых передовых истребителей в мире. «Если войска получают это вооружение, значит, машина состоялась», — отметил специалист.