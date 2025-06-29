Опубликовано 29 июня 2025, 15:551 мин.
Россия нарастила выпуск дронов на оптоволокне — сотни тысяч в месяцПрогресс налицо
Производство беспилотников на оптоволокне в России активно растёт. Как сообщили на сайте правительства, отечественные предприятия способны выпускать сотни тысяч таких дронов каждый месяц — этого достаточно, чтобы полностью обеспечить нужды армии, пишет РИА Новости.
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Первый вице-премьер Денис Мантуров недавно был в Новгородскую область. Он посетил предприятие, где выпускается дрон «Князь Вандал Новгородский». Этот FPV-дрон используется в зоне СВО с августа 2024 года и, по словам властей, считается самым эффективным в мире по соотношению цены и боевых результатов. По оценкам, он уже уничтожил вражеской техники более чем на 2 миллиарда долларов.
Также Мантуров посетил одно из предприятий холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех». Ему показали новейшие электронные разработки, созданные полностью из российских материалов и комплектующих.