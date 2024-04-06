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Наука и технологии
Опубликовано 06 апреля 2024, 23:03
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Россия нарастит производство фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34

Оптимизировано производство
Телеканал «Звезда» сообщил, что на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова круглосуточно идёт работа по ремонту и производству фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Россия нарастит производство фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34
© Mil.ru

Производство удалось нарастить за счёт найма новых сотрудников и оптимизации мощностей. Благодаря этому темпы производства ускорились.

Су-34 — фронтовые истребители-бомбардировщики, которые могут поражать противника на оперативной и тактической глубине. Самолёты оснащены двумя двигателями и 12-ю узлами подвески вооружения.