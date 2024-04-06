Россия нарастит производство фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34

Производство удалось нарастить за счёт найма новых сотрудников и оптимизации мощностей. Благодаря этому темпы производства ускорились.

Су-34 — фронтовые истребители-бомбардировщики, которые могут поражать противника на оперативной и тактической глубине. Самолёты оснащены двумя двигателями и 12-ю узлами подвески вооружения.