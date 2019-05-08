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Россия нашла способ держать под прицелом весь мир

В этом поможет система радиолокационной разведки «Лиана»
Вооружённые силы Российской Федерации планируют завершить к концу года формирование системы радиолокационной разведки (РЛР) «Лиана». Она позволит покрыть всю Землю и наводить оружие высокой точности на любой, даже небольшой, объект.

Как пишут «Известия», до конца года будут совершены запуски двух спутников «Пион-НКС». Они присоединятся к космическим аппаратам «Лотос-С» . Эта система, как заявляют в Минобороны, позволит российскому Генштабу мониторить даже небольшие объекты по всему миру. Среди таких объектов были названы автомобили.

Система, расположенная на высоте 1000 км, сможет наводить на них высокоточное оружие при необходимости. Создана «Лиана» на основе советской системы морской космической разведки и целеуказания «Легенда».

Аналогом системы признаны американские радиолокационные спутники Lacrosse.

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