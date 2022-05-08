Россия нашла способ сэкономить на полётах в космос

Специалисты предлагают новый способ защиты перовскитных солнечных панелей от естественного разрушения, это позволит применять их в открытом космосе. Эффективность таких панелей в два раза выше, чем у традиционных кремниевых панелей. При этом стоимость и мощность, выделяемая ими на грамм веса, ниже в несколько раз.

Заявляется, что такие панели могут производить с помощью российских технологий, сырьё для них также могут добывать в России. Уральские учёные считают, что сэкономить получится за счёт сокращения поставок из-за рубежа для замены кремниевых панелей.

Над разработкой трудились учёные из УрФУ совместно со специалистами из Института проблем химической физики РАН.