Россия нашла способ ускорить строительство атомных подлодок

Как пишет «РИА Новости», новый способ позволит также повысить качество работ и уменьшить их трудоёмкость.

По новому методу корпуса подводных лодок будут собирать из крупных блок-модулей высокой степени готовности. Благодаря этому можно будет сократить стапельный период строительства атомных подлодок, как уже упоминалось, на 18 месяцев.

Сообщается, что Севмаш разработал эту концепцию под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро «Малахит» и «Рубин» и Центром технологий судостроения и судоремонта.

Напомним, Севмаш — это одно из крупнейших судостроительных предприятий России.