Наука и технологии
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Россия научит военные корабли уворачиваться от столкновений в стиле истребителей

Благодаря технологиям недопущения столкновений, которые используются в авиации
Российское предприятие «Навигатор» готово разработать для военных кораблей установки ухода от столкновения на основе технологий, которые применяются в авиации. Об этом рассказал на форме «Армия-2021» генеральный директор предприятия Сергей Бабуров.
Россия научит военные корабли уворачиваться от столкновений в стиле истребителей

По его словам, ещё с 1990-х годов у предприятия остались наработки подобных устройств. Приспособить авиационные системы ухода от столкновения можно и к кораблям. Также Бабуров коснулся авиационных понятий, таких как АЗН-В — автоматическое зависимое наблюдение-вещание, с помощью которого самолёты передают всем свои координаты месторасположения, скорость и другие данные. По словам инженера, «если в авиации есть понятие АЗН-В, то в морской тематике оно немножко по-другому называется, но выполняет примерно ту же самую функцию».

Также Бабуров коснулся переносной установки посадки «Корма», которую по его словам уже можно использовать для создания систем ухода кораблей от столкновения. Эта установка разработана давно и выполняет примерно те же функции, что и авиационные системы.