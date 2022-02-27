Россия назвала невозможным строительство космической станции «Венера-Д» с США

Дело в том, что 25 февраля президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России, которые должны ударить по высокотехнологическому сектору, в том числе по космической программе.

«В условиях санкций участие США в проекте невозможно», — сказал Рогозин. Также он заявил, что Россия будет самостоятельно реализовывать проект или привлечёт к нему Китай.

«Венера-Д» — это автоматическая межпланетная станция (АМС), которая должна изучать Венеру. Запустить её планировали в 2029 году. Миссия должна стать первой к этой планете со времён распада Советского Союза. В проекте должны были участвовать и США.