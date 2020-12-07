Россия не может разработать батарею для экзоскелета солдата будущего

Слова Чемезова передаёт РБК. Он заявил, что даже несмотря на проблемы с разработкой, «Сотник» в существующем виде уже помогает солдату. Чемезов сообщил, что военнослужащий в экзоскелете может нести до 60 килограммов груза. Также экипировка сокращает на 15% энергетические затраты во время бега и ходьбы. Нагрузка на опорно-двигательный аппарат снижается на 50%. Помимо этого «Сотник» увеличивает точность стрельбы из оружия на 20%.

Что касается батареи, то сейчас разработчики пытаются решить вопрос с ней. Не исключено, что для неё придётся докупать комплектующие.

Военный эксперт пояснил РБК, что для «Сотника» необходимо наладить бесперебойный источник питания, который сможет долго работать в полевых условиях. А это сложная задача.