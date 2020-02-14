Россия не получит все планшеты для переписи населения из-за коронавируса

Дело в том, что вспышка коронавируса вынудила ввести карантин на предприятиях провинции Хубэй. Из-за этого подрядчики «Ростелекома» не могут получить комплектующие для планшетов.

Стоит понимать, что «Ростелеком» является единственным исполнителем по поставке Росстату устройств с отечественной мобильной операционной системой для переписи. Стоимость закупки составила 7,2 млрд рублей, в качестве поставщиков выбрали «Байтэрг» и «Аквариус».

«Коммерсант» пишет, что часть комплектующих для производства планшетов уже закуплена. В худшем случае, устройствами смогут обеспечить только Центральный регион России. «Скорее всего, перепись будет дублироваться на бумаге, поэтому переносить её из-за недостатка планшетов не будут», — сообщил источник издания.