Россия объединилась с Китаем для создания спутникового высокоскоростного интернета

О начале подготовки рассказал вице-премьер Максим Акимов. О намерении расширять сотрудничество в сфере регулирования в интернет Россия и Китай заявили ещё в июне. Также страны договорились об усилению устойчивости работы информационной инфраструктуры обеих сторон.

В июле же прошлого года президент Владимир Путин объявил о проекте «Сфера», который предполагает запуск глобальной сети из 600 спутников для обеспечения России интернетом и телефонной связью. Реализация проекта должна начаться в 2022 году. Деньги на него уже предусмотрены в бюджете на данный период.