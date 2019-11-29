Россия обменяет Малайзии истребители за пальмовое масло

Как пишет «Лента.ру», ссылаясь на Jane's Defence Weekly, министра обороны Малайзии спросили, согласится ли Куала-Лумпур на обмен 28 ранее купленных у России истребителей на новые самолёты. Глава ведомства заявил, что Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Малайзии не планируют покупку новых истребителей до 2030 года. Военные хотели бы поддерживать существующий парк самолётов, но идея тем не менее рассматривается.

Стоит отметить, что на вооружении у Малайзии стоят 18 Су-30МКМ и 10 МиГ-29, а также американские F/A-18 Hornet.

Напомним, в июле министр обороны Малайзии сообщил, что только четыре из 28 российских истребителей способны подняться в небо, остальные находятся в ремонте.