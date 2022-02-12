Россия обнаружила американскую подлодку в территориальных водах

Это была субмарина типа Virginia. Её обнаружили в 10.40 утра у курильского острова Уруп.

Как пишут СМИ, американская подлодка про проигнорировала просьбу покинуть российские воды. Поэтому российский фрегат «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». После этого субмарина ушла.

Как заявили в минобороны: «американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью». Для разбирательства в Россию вызвали военного атташе США.

Сообщается, что отряд Тихоокеанского флота продолжает контроль подводной среды для защиты госграниц РФ на востоке страны.