Россия обвинила YouTube в неудалении запрещённых материалов, как Twitter

Роскомнадзор сообщил, что с 2012 года нашёл на YouTube 71 тысячу запрещённых материалов. Как утверждают в ведомстве, видеосервис «не торопится удалять противоправный и зачастую явно социально опасный контент». Речь идёт о материалах с детской порнографией, призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков и суицида.

Также Роскомнадзор не преминул отметить, что YouTube «регулярно прибегает к цензуре размещённого в аккаунтах российских СМИ контента под формальным предлогом несоответствия содержания роликов возрастной категории». Ведомство считает, что видеосервис блокирует ролики, которые «доносят до зрителей отличающуюся от принятой на западе позицию».