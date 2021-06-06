Россия объявила проверку надёжности ядерного оружия

Наука и технологии
06 июня в 15:08
Россия объявила проверку надёжности ядерного оружияЭто неядерные эксперименты
Начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ Игорь Колесников рассказал, что Россия проводит на Новой Земле эксперименты с ядерными боеприпасами. Их цель — подтвердить надёжность оружия.
Отмечается, что эксперименты являются неядерными. Они должны доказать надёжность существующего ядерного боезапаса. Колесников также заявил, что США проводят аналогичные эксперименты. Они проходят в Неваде.
Взрывные эксперименты являются неядерными, так как Россия в 1996 году подписала, а в 2000 году ратифицировала договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Также Колесников сообщил, что радиационный фон на полигоне на Новой Земле соответствует норме и не угрожает военнослужащим и другим людям. Никаких проблем со здоровьем у них не должно быть.