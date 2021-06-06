Россия объявила проверку надёжности ядерного оружия

Отмечается, что эксперименты являются неядерными. Они должны доказать надёжность существующего ядерного боезапаса. Колесников также заявил, что США проводят аналогичные эксперименты. Они проходят в Неваде.

Взрывные эксперименты являются неядерными, так как Россия в 1996 году подписала, а в 2000 году ратифицировала договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Также Колесников сообщил, что радиационный фон на полигоне на Новой Земле соответствует норме и не угрожает военнослужащим и другим людям. Никаких проблем со здоровьем у них не должно быть.