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Россия обязала Booking.com не мешать гостиницам понижать цены

Сервис требовал не сдавать номера по более низким ценам на других площадках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала сервис Booking.com перестать требовать у российских гостиниц гарантии лучшей цены. По этому правилу владельцы хостелов и отелей не могли понижать стоимость номеров на других онлайн-площадках.

По требованию ФАС, Booking.com должен исключить данное условие из соглашений с российскими гостиницами в течение месяца. Ведомство считает, что «гарантия лучшей цены» приводит к устранению конкуренции на рынке. Ведь таким образом предложения на Booking.com действительно являются самыми выгодными.

ФАС обратила внимание на сервис после жалобы организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Заявители сообщили, что Booking.com навязывает невыгодные условия размещения за счёт положения монополиста на российском рынке.