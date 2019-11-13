Россия обязала Booking.com не мешать гостиницам понижать цены

По требованию ФАС, Booking.com должен исключить данное условие из соглашений с российскими гостиницами в течение месяца. Ведомство считает, что «гарантия лучшей цены» приводит к устранению конкуренции на рынке. Ведь таким образом предложения на Booking.com действительно являются самыми выгодными.

ФАС обратила внимание на сервис после жалобы организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Заявители сообщили, что Booking.com навязывает невыгодные условия размещения за счёт положения монополиста на российском рынке.