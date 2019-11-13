Наука и технологии
Сегодня 12:41
Россия обязала Booking.com не мешать гостиницам понижать цены
Сервис требовал не сдавать номера по более низким ценам на других площадках
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала сервис Booking.com перестать требовать у российских гостиниц гарантии лучшей цены. По этому правилу владельцы хостелов и отелей не могли понижать стоимость номеров на других онлайн-площадках.
По требованию ФАС, Booking.com должен исключить данное условие из соглашений с российскими гостиницами в течение месяца. Ведомство считает, что «гарантия лучшей цены» приводит к устранению конкуренции на рынке. Ведь таким образом предложения на Booking.com действительно являются самыми выгодными.
ФАС обратила внимание на сервис после жалобы организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Заявители сообщили, что Booking.com навязывает невыгодные условия размещения за счёт положения монополиста на российском рынке.